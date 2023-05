L’Afterwork de l’Hippodrome Paris-Vincennes est de retour ! Hippodrome Paris-Vincennes, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023

vendredi

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition

Gratuit sur invitation à télécharger

C’est enfin vendredi ! Au menu de votre première soirée du week-end : décompression, convivialité et nouvelles aventures inattendues… Entre explosion de saveurs du Food Court et du Pop-up Bar, animations festives qui feront monter l’ambiance et l’adrénaline des paris, l’AFTERWORK de l’Hippodrome est la promesse d’un week-end qui démarre sous les meilleurs auspices. L’attente est finie : la saison des Afterworks est repartie !

LA CONVIVIALITÉ TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Avec l’AFTERWORK de l’Hippodrome, vous allez enfin pouvoir redonner des saveurs à vos vendredis soir de mai et de juin.

Après une semaine de travail et avant un week-end bien mérité, l’Hippodrome Paris-Vincennes vous propose de venir décompresser et partager entre amis un moment de convivialité décalé et unique à Paris.

FOOD COURT ET POP-UP BAR POUR ÉPICER VOS VENDREDIS

Pour égayer vos papilles, Le FOOD MARKET™ est de retour dans la grande halle de Paris-Vincennes, tandis que différents foodtrucks vous attendent en bord de piste, au plus près des courses.

Chaque Afterwork aura une saveur différente pour que chaque vendredi soit unique ! Cuisine du monde, saveurs asiatiques, soirée tropicale ou encore gastronomie italienne… Retrouvez quelques-uns des meilleurs restaurateurs : Tambo, Bun’s Land, Cut, Mouflet, Monsieur Saucisse ou encore Braisenville…

Et bien sûr, un afterwork ne serait pas complet sans un happy hour by VandB.

Vous avez jusqu’à 20h pour profiter de prix attractifs !

SAVETHEDATE POUR L’OPENING : VENDREDI 12 MAI A PARTIR DE 18H !

VOTRE PROGRAMME

Le food market vous offre quelques-uns de ses meilleurs restaurateurs. Vous n’avez plus qu’à choisir selon votre humeur du moment :

• TAMBO vous emmène à la découverte des délices de Bolivie.

• BUN’S LAND vous offre un détour par l’Asie avec ses spécialités de baos, buns et raviolis.

• CUT, pour un combo viandes savoureuses et potatoes.

• MOUFLET vous fait découvrir des muffins salés très très gourmands.

• MONSIEUR SAUCISSE vous garantit un hot dog de première catégorie.

• BRAISENVILLE, pour une cuisine où tout est cuit à la braise !

Entre chaque course, profitez d’un DJ Set avec @Venetia qui a déjà ambiancé vos «DIMANCHE PLAISIRS» pendant le dernier Meeting d’hiver de l’hippodrome.DE 18H À 20H :

votre Happy Hour By VandB propose deux offres immanquables :

Vite, vite, viens télécharger ton invitation gratuite sur le lien ci-dessous :

ENTRÉE + ANIMATIONS* + PARKING GRATUITS

sur présentation de votre invitation gratuite à télécharger sur le site de l’hippodrome ou à partir des 2 liens ci-dessus. Gratuit -18 ans

Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la ferme 75012 Paris

Contact : 0149771717 https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/

