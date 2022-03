L’AFTER WORK DE PRINTEMPS – Les vins des Côtes du Rhône Auxey-Duresses Auxey-Duresses Catégories d’évènement: Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte-d’Or Auxey-Duresses “Du vin, des amis, des caillettes… what else ?” Fraichement arrivés au caveau, nos Côtes du Rhône n’attendent qu’à être dégustés.

Pour ça il vous faut :

– quelques spécialités rhôdanniennes (on s’en charge)

– du bon vin (tout est dans le titre)

