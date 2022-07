L’after du Chai de Lardimalie Saint-Pierre-de-Chignac, 22 juillet 2022, Saint-Pierre-de-Chignac.

L’after du Chai de Lardimalie

Lieu-dit Le Maine Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne OT de Périgueux

2022-07-22 – 2022-07-22

Saint-Pierre-de-Chignac

Dordogne

Saint-Pierre-de-Chignac

4.5 4.5 EUR Vendredi 22 juillet, le chai s’anime en journée et en soirée!

Venez déguster nos Expériences Gourmandes et profitez de ce cadre unique pour assister aux animations.

Au programme :

A 20h : mini-concert de violon de Chloé Roussev, dans le cadre du lancement du Festival de Saint-Amand de Vergt.

A 21h : Spectacle « Clara » de Pierre Pleven et la Cia Carna dans le Cube Infini

Un regard sur l’intrusion numérique dans nos vies et dans tout ce qu’il y a de plus intime. Dans cet espace exigu du cube, Pierre Pleven, artiste « gender fluid » investit cette intrusion avec la danse en une barre de pole danse.

Le Cube Infini est une œuvre scénographique conçue par l’artiste-auteur Yoann Hébert. Entre œuvre, galerie et scène, le dispositif du cube infini prend la forme d’un cube en miroir sans tain accueillant des artistes en son intérieur.

Festival de Saint-Amand de Vergt

Saint-Pierre-de-Chignac

