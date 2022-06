L’After de La Puce avec JAM SESSION JAZZOBUS + DJ POULPE Riom Riom Catégories d’évènement: 63200

Riom

L’After de La Puce avec JAM SESSION JAZZOBUS + DJ POULPE Riom, 9 juin 2022, Riom. L’After de La Puce avec JAM SESSION JAZZOBUS + DJ POULPE La Puce a L’Oreille 16 rue du Général Chapsal Riom

2022-06-09 – 2022-06-09 La Puce a L’Oreille 16 rue du Général Chapsal

Riom 63200 L’after de La Puce avec Jam session et Dj Poulpe. info@lapucealoreille63.fr +33 4 73 38 75 82 https://www.lapucealoreille63.fr/after-10 La Puce a L’Oreille 16 rue du Général Chapsal Riom

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 63200, Riom Autres Lieu Riom Adresse La Puce a L'Oreille 16 rue du Général Chapsal Ville Riom lieuville La Puce a L'Oreille 16 rue du Général Chapsal Riom Departement 63200

Riom Riom 63200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

L’After de La Puce avec JAM SESSION JAZZOBUS + DJ POULPE Riom 2022-06-09 was last modified: by L’After de La Puce avec JAM SESSION JAZZOBUS + DJ POULPE Riom Riom 9 juin 2022 63200 Riom

Riom 63200