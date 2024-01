« Mes Années 80 » par Brigitte L’AFTER Beaugency, samedi 27 janvier 2024.

« Mes Années 80 » par Brigitte Concert années 80 Pop-Rock dansant Samedi 27 janvier, 21h00 L’AFTER libre participation

Spectacle festif et intergénérationnel aux couleurs de l’insouciance et de la liberté à ecouter et à danser ‍ Brigitte vient chanter pour vous les tubes de l’époque, dont certains sont devenus cultes avec Niagara, Desireless, Lio, Bibie, Les Rita Mitsouko, Téléphone, Gold, Image et bien d’autres … A programmer chez vous en salle ou en plein air – « Mes années 80 » Le public l’adore déjà !

Samedi 27 JANVIER- A partir de 21H00

L’AFTER Bar à vin, Bar lounge, Bar dansant…

restauration sur place dès 18h30

☎️ Réservation au 06 24 22 31 62

L’AFTER 41 Avenue de Blois, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 89 45 92 »}]

vintage années 80

