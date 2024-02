L’AFT présente les métiers et les formations du transport et de la logistique Bar-le-Duc Bar-le-Duc, mardi 5 mars 2024.

L’AFT présente les métiers et les formations du transport et de la logistique L’AFT vous propose une réunion d’information relative aux métiers et aux formations. Mardi 5 mars, 10h00 Bar-le-Duc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T10:00:00+01:00 – 2024-03-05T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-05T10:00:00+01:00 – 2024-03-05T11:30:00+01:00

L’AFT vous propose une réunion d’information relative aux métiers et aux formations.

Vous pourrez découvrir :

• Le secteur économique du Transport et de la Logistique,

• Les métiers de la Conduite Routière en Transport de Marchandises et en Transport de Voyageurs,

• Les métiers d’Opérateurs Logistiques.

• Des vidéos métiers

Cette action se déroule à distance et elle est accessible à toutes et tous.

Suite à votre inscription, cliquer sur le lien de connexion à la visioconférence disponible dans le mail de confirmation de votre rendez-vous.

Des problèmes de connexion, contactez le 07 86 38 51 33

Bar-le-Duc 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/237263 »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/237263

Conférence 1 jeune 1 solution