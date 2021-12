Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes L’AFRIQUE ET LA NATURE, au fil des temps, au fil de l’eau Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’AFRIQUE ET LA NATURE, au fil des temps, au fil de l’eau Cosmopolis, 14 janvier 2022, Nantes. L’AFRIQUE ET LA NATURE, au fil des temps, au fil de l’eau

du vendredi 14 janvier 2022 au dimanche 13 février 2022 à Cosmopolis

L’Afrique subit de plein fouet les dérèglements actuels, du climat et de la biodiversité. C’est sur ce constat que l’association MUVACAN a conçu sa nouvelle exposition, dédiée aux concepts traditionnels africains de la Nature, à la lumière de la pensée animiste, qui s’oppose à la vision occidentale de l’homme séparé de la nature. En descendant les deux grands fleuves, Niger et Congo, on va à la rencontre d’une douzaine de peuples au travers d’objets traditionnels signifiant (masques, statues, mobilier, etc.). En simultané, sont abordées les problématiques du monde contemporain.

Entrée libre. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

La nature à l’honneur de la nouvelle exposition de l’association nantaise MUVACAN Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T13:30:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-17T13:30:00 2022-01-17T18:00:00;2022-01-18T13:30:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T13:30:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T13:30:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T13:30:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-24T13:30:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-25T13:30:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T13:30:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T13:30:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T13:30:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-01-31T13:30:00 2022-01-31T18:00:00;2022-02-01T13:30:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T13:30:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T13:30:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T13:30:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-07T13:30:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T13:30:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes