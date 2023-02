L’AFRIQUE ENCHANTEE FAIT SON BAL MARMAILLE LA CAVE, 21 mai 2023, ARGENTEUIL.

L’AFRIQUE ENCHANTEE FAIT SON BAL MARMAILLE LA CAVE. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 15:30 (2023-05-21 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

LA CAVE (L-R-20-7179 /L-R-20-7196 / L-R-20-7161) PRESENTE : ce concert. Après « l’enjaillante » aventure du Bal de l’Afrique Enchantée, il fallait bien imaginer une version taille marmaille ! Le Bal marmaille réunit Solo Soro, fascinant raconteur d’Afriques, la nièce Sophie, deux des voix de L’Afrique enchantée sur France Inter et les Mercenaires de l’ambiance, grand orchestre de musique à transpirer. Ainsi réunis, ils font résonner des paroles qui racontent l’Afrique et son histoire, la grande et la petite, au travers de la vie de Soro Solo. Le Bal marmaille, c’est aussi, et peut-être avant tout, un répertoire irrésistible de l’âge d’or des orchestres africains allant des années cinquante aux années quatre-vingt. Un rendez-vous jubilatoire, à l’heure où les enfants ne sont pas couchés et petits et grands prêts à danser. Ça va sacrément s’ambiancer en famille ! Soutiens : SPEDIDAM, ADAMI, SACEM, CNM, Paul B (Massy) et l’EMB (Sannois)Accessibilité : – Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil. Accès : -Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre – Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt ArgenteuilAccès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00

LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-d’Oise

Soutiens : SPEDIDAM, ADAMI, SACEM, CNM, Paul B (Massy) et l’EMB (Sannois)

Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.

Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil

Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00

