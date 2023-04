L’Afrique en Seine Pan Piper Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

L’Afrique en Seine Pan Piper Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Public adultes. payant Pré-ventes : 15 EUR

L’Afrique en Seine, le rendez-vous festif de la musique africaine, vous donne rendez-vous samedi 30 septembre à 19h30 au Pan Piper ! L’Afrique en Seine est le rendez-vous festif de la musique africaine. Organisé par l’association Pont solidaire, le concert poursuit deux objectifs : offrir un espace d’expression à des artistes venant d’horizon divers et récolter des fonds pour le financement d’un projet de construction d’une Bibliothèque dans un village au Burkina Faso. Les ponts seront jetés, au cours de cette seconde édition, entre la musique traditionnelle africaine et ses multiples déclinaisons (afro-rock et funk). Line-up : Horndogz, Biggy et Afrorok, Kanazoe Balafon. Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pan-piper.com/live/events/lafrique-en-seine/ https://fb.me/e/3ydyUyV0t https://fb.me/e/3ydyUyV0t https://web.digitick.com/l-afrique-en-seine-le-pan-piper-paris-30-septembre-2023-css5-panpiper-pg101-ri9574705.html

L’Afrique en Seine

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pan Piper Paris Adresse 4 Impasse Lamier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pan Piper Paris Paris

Pan Piper Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Afrique en Seine Pan Piper Paris 2023-09-30 was last modified: by L’Afrique en Seine Pan Piper Paris Pan Piper Paris 30 septembre 2023 Pan Piper | Paris Paris Paris

Paris Paris