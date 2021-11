L’Afrique de l’Ouest s’invite à Cosmopolis Cosmopolis, 1 décembre 2021, Nantes.

Mercredi 1er décembre 2021 : de 14h à 15h30 – Voyage sans visa / Conte musical animé par Boubacar Ndiaye / à partir de 7 ans.Nous faisant voyager de Saint-Louis jusqu’à Tivaouane à la rencontre des Arts de la parole, de la famille et de la Teranga sénégalaise, « Voyage sans visa » parle de la souffrance des familles, des femmes qui attendent leurs maris, leurs enfants partis depuis des années. Boubacar questionne la place du bonheur, de la réussite de ces immigrés qui pour certains prennent la pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise de conscience de ce que peut engendrer l’exil et le fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir.de 16h à 18h30 – Guelwaar / Projection du film de Sembène Ousmane, 1h49 / Proposée par l’association Art à Conter.Guelwaar est mort. Une agression a eu raison de ce Sénégalais obstiné, champion d’une Afrique fière et indépendante. Dans son village natal, sa femme et ses trois enfants se regroupent. Aloys, le fils handicapé, Véronique, la prostituée, et Barthélémy, qui a émigré en France, trois figures de la dépendance africaine. Une erreur administrative complique les choses. Le cadavre a été enterré en terre musulmane. Il s’ensuit une série de heurts entre les diverses communautés.de 19h à 20h – Rythmes et danses d’Afrique de l’Ouest / Par l’association Yamaayyigui.Mohamed Camara, musicien soliste de renommée internationale, vous propose un voyage au coeur des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Accompagné par ses élèves de l’association Yamaayigui, il vous invite à découvrir le langage des percussions mandingues (Djembé, dunduns, balafon et autres) et apprécier le lien entre musiques et danses le temps d’un concert intense, dynamique et participatif !

