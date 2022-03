“L’Afrique comme horizon de fraternité”. centre culturel Gourdon Vauvert, 22 mars 2022, Vauvert.

“L’Afrique comme horizon de fraternité”.

centre culturel Gourdon Vauvert, le mardi 22 mars à 18:00

Eugène Ébodé est né en 1962 à Douala, au Cameroun et vit en France depuis 1982. Il est docteur en littératures française et comparée (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Docteur Honoris Causa de l’Université Mahatma Gandhi de Conakry (Guinée), et collabore à plusieurs médias (Le Point, Jeune Afrique, Le Midi libre) et, principalement depuis quinze ans au quotidien suisse Le Courrier de Genève. Auteur d’une dizaine de romans, son œuvre fictionnelle présente une diversité de territoires et de thématiques Pour l’auteur de Souveraine Magnifique -roman sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, « La littérature est le lieu de toutes les pensées et de tous les pansements ». Elle peut donc agir pour déverrouiller nos sociétés ankylosées. Eugène Ebodé est ainsi partisan de La grande conversation à laquelle le personnel politique, les intellectuels, les romanciers, les éditeurs, les artistes, les formateurs et la société civile doivent être associés. Il a récemment cosigné, avec les écrivains Tierno Monénembo et Véronique Tadjo, un important Manifeste pour l’émergence de nouveaux leaders en Afrique VENTE DE LIVRES DE L’AUTEUR GRACE A LA LIBRAIRIE DIDEROT—NÎMES Suivi d’une interprétation du répertoire de BRASSENS par ZOGO D’Ewondo

Entrée Libre

Entretien avec Eugène Ebodé

centre culturel Gourdon Vauvert avenue Gourdon Vauvert Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T20:00:00