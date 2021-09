Raucoules Raucoules Haute-Loire, Raucoules L’Afrique Australe à vélo et en famille Raucoules Raucoules Catégories d’évènement: Haute-Loire

Raucoules

L'Afrique Australe à vélo et en famille Raucoules, 1 octobre 2021, Raucoules.

Avec la famille Rozwadowski à 18h30

Halle paysanne de Raucoules

Public familial

Entrée gratuite

Pass sanitaire demandé pour les adultes dernière mise à jour : 2021-09-17 par

