Sad Love Songs – (Re)Découvrez LaFrange chez LESTUDIO le vendredi 22 octobre.

LINE UP :

– 20:00 : Ouverture

– 20:30 – 21:15 : FELIX

– 21:30 – 22:20 : LaFrange

INFOS PRATIQUES :

– Pass Sanitaire demandé

– Billetterie : 5€ en prévente – 8€ sur place

https://www.lestudio-club.com/billetterie

————— FELIX —————

FELIX est né lors du premier confinement. D’un soir où, plongé mes maquettes de musique, j’ai soudainement eu l’envie de tout sortir.

Ce projet oscille entre mélodie joyeuse et mélancolie, ne trouvant pas trop sa place entre la joie et la tristesse; FELIX se place entre les deux pour y délivrer ses angoises et ses peurs.

————- LAFRANGE ————-

LaFrange est le projet musical de Zoé Seignouret : Il naît d’histoires d’amour adolescentes et bancales et se concrétise en 2018 à la sortie d’un premier EP intitulé “Save The Date”.

Inspirée de la candeur de Julia Jacklin ou encore de la mélancolie de Adrianne Lenker, LaFrange se réfugie dans sa chambre pour y composer la BO de son cœur. Des compositions acoustiques et intimistes à la fois sombres et dramatiques se déguisent en bleu et laissent place à des sonorités pop-folk et colorées, le tout influencé par ses premiers émois, enfance puis adolescence, souvenirs tourmentés.

En janvier 2021, sort son second EP “Everything’s Fine”

LESTUDIO CLUB 38-40 rue de la Victoire Paris 75009

12 : Notre-Dame-de-Lorette (195m) 7 : Le Peletier (219m)



Contact :LESTUDIO CLUB 0954665586 contact@lestudio-club.com https://www.facebook.com/events/663498644634635

