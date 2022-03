L’Afpa vous convie à sa journée porte ouverte le 17 Mars dans le centre le plus proche de chez vous Afpa Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

L’Afpa vous convie à sa journée porte ouverte le 17 Mars dans le centre le plus proche de chez vous Afpa, 17 mars 2022, Albi. L’Afpa vous convie à sa journée porte ouverte le 17 Mars dans le centre le plus proche de chez vous

Afpa, le jeudi 17 mars à 10:00

Quels sont les secteurs qui recrutent ? Quels sont les métiers de demain ? Peut-on réussir sans diplôme ? Comment rebondir après un échec scolaire ? Comment suivre une formation ? Quels sont les financements possibles ? Comment utiliser son CPF (Compte Personnel de Formation) ? Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Vous avez besoin de conseils. Vous voudriez échanger sur vos envies et aspirations. Venez à notre prochaine journée portes ouvertes jeudi 17 mars 2022. A qui s’adresse journée portes ouvertes ? Ne ratez surtout pas notre journée portes ouvertes si vous voulez : Obtenir votre premier diplôme, suivre une formation en alternance, entrer rapidement dans la vie active, (re)trouver un emploi, Changer de métier, Gagner en compétences, Evoluer professionnellement, ou faire valider votre expérience. Journée Portes ouvertes : une journée pour trouver la formation qu’il vous faut Afpa Rue des 3 buissons, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Afpa Adresse Rue des 3 buissons, 81000 Albi Ville Albi lieuville Afpa Albi Departement Tarn

Afpa Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

L’Afpa vous convie à sa journée porte ouverte le 17 Mars dans le centre le plus proche de chez vous Afpa 2022-03-17 was last modified: by L’Afpa vous convie à sa journée porte ouverte le 17 Mars dans le centre le plus proche de chez vous Afpa Afpa 17 mars 2022 Afpa Albi Albi

Albi Tarn