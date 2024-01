La Balade Gourmande Rue Principale Lafitte-sur-Lot, samedi 13 juillet 2024.

L’association CHALLENGE propose une balade gourmande à travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols – 8 km à pied, avec 4 escales gourmandes.

– Accueil à partir de 18h au City Park (face Salle des Sports) et départ à 18h30.

– 9 km à pied, avec 4 escales gourmandes entrées, plat, fromage, dessert (boissons comprises).

– Réservation et règlement obligatoires sous réserve des places disponibles au 06.81.74.37.54.

– Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries.

– Animation Musicale tout au long de la balade.

Rue Principale City Park

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



