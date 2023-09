Soirée moules-frites LAFITOLE Lafitole, 16 septembre 2023, Lafitole.

Lafitole,Hautes-Pyrénées

Le comité des fêtes de Lafitole vous propose une soirée moules frites.

14€, dessert et un verre de vin compris. Réservation avant le 12/09.

Apéritif à partir de 18h..

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 . .

LAFITOLE Salle des fêtes

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Lafitole festival committee invites you to an evening of mussels and French fries.

14? including dessert and a glass of wine. Reservations by 12/09.

Aperitif from 6pm.

La comisión de festejos de Lafitole le invita a una velada a base de mejillones y patatas fritas.

14? incluido el postre y una copa de vino. Se ruega reservar antes del 12/09.

Aperitivo a partir de las 18h.

Das Festkomitee von Lafitole lädt Sie zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites ein.

14?, Dessert und ein Glas Wein inbegriffen. Reservierung vor dem 12.09.

Aperitif ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65