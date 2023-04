Les « Mysogénial » en spectacle LAFITOLE, 16 avril 2023, Lafitole.

Venez assister à la comédie : « Pas sage à l’acte » par la Compagnie « les Mysogeniales ».

Spectacle ( à trois voix et scènes burlesques) qui croque la vie de la femme et le cynisme de la société.

Suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune.

« UNE FEMME PEUT EN DEVENIR UNE AUTRE…

Chaque âge a ses plaisirs, dit-on, mais aussi ses délires, ses excès, ses folies ?

Dans un style toujours burlesque, loufoque et subversif, la nouvelle comédie des Mysogéniales croque quelques- unes des différentes péripéties qui jalonnent les étapes de l’existence d’une femme.

Un regard sans concession sur la société. Une comédie sur l’inexorable écoulement du temps qui passe et nous façonne jusqu’au bout… ».

2023-04-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-16 . EUR.

LAFITOLE Salle des fêtes

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come to the comedy: « Not wise to the act » by the Company « the Mysogeniales ».

A show (with three voices and burlesque scenes) which sketches the life of the woman and the cynicism of the society.

Followed by a glass of friendship offered by the commune.

« A WOMAN CAN BECOME ANOTHER…

Each age has its pleasures, they say, but also its delusions, its excesses, its follies?

In a style always burlesque, zany and subversive, the new comedy of the Mysogeniales sketches some of the various adventures which mark the stages of the existence of a woman.

An uncompromising look at society. A comedy about the inexorable passage of time that shapes us to the end… »

Venga a ver la comedia: « Pas sage à l’acte » de la compañía « Les Mysogeniales ».

Un espectáculo (a tres voces y con escenas burlescas) que esboza la vida de una mujer y el cinismo de la sociedad.

Seguido de una copa de amistad ofrecida por la comuna.

« UNA MUJER PUEDE CONVERTIRSE EN OTRA…

Cada época tiene sus placeres, dicen, pero también sus delirios, sus excesos, sus locuras… »

En un estilo siempre burlesco, alocado y subversivo, la nueva comedia de las Mysogeniales esboza algunas de las diferentes aventuras que marcan las etapas de la existencia de una mujer.

Una mirada sin concesiones a la sociedad. Una comedia sobre el inexorable paso del tiempo que nos moldea hasta el final… »

Besuchen Sie die Komödie: « Pas sage à l’acte » von der Compagnie « les Mysogeniales ».

Das Stück (mit drei Stimmen und burlesken Szenen) skizziert das Leben der Frau und den Zynismus der Gesellschaft.

Anschließend ein von der Gemeinde angebotenes Glas Freundschaft.

« EINE FRAU KANN ZU EINER ANDEREN WERDEN…

Jedes Alter hat seine Freuden, sagt man, aber auch seine Wahnvorstellungen, seine Exzesse, seine Verrücktheiten?

In einem stets burlesken, verrückten und subversiven Stil skizziert die neue Komödie der Mysogéniales einige der verschiedenen Peripetien, die die Etappen der Existenz einer Frau markieren.

Ein kompromissloser Blick auf die Gesellschaft. Eine Komödie über den unaufhaltsamen Lauf der Zeit, die vergeht und uns bis zum Ende formt… »

