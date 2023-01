L’AFIAC Performance Artistique – Nicolas Puyjalon Fiac Fiac Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Fiac Catégories d’Évènement: Fiac

Tarn

L’AFIAC Performance Artistique – Nicolas Puyjalon Fiac, 19 février 2023, Fiac Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Fiac. L’AFIAC Performance Artistique – Nicolas Puyjalon 6 place du Four Café Le Piaf Café de Fiac, au centre du village Fiac Tarn Café Le Piaf 6 place du Four

2023-02-19 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-19 12:00:00 12:00:00

Café Le Piaf 6 place du Four

Fiac

Tarn Fiac L’artiste Nicolas Puyjalon travaille à partir de son corps à traverser des univers poétiques. Entre « culture queer » et récit, il s’aide de décors tantôt baroques, tantôt bricolés portés par ses personnages bariolés. Masques d’une fragilité assumée. direction@afiac.org https://www.afiac.org/ Café Le Piaf 6 place du Four Fiac

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Office de tourisme du Lautrecois – Pays d’Agout

Détails Catégories d’Évènement: Fiac, Tarn Autres Lieu Fiac Café de Fiac, au centre du village Adresse Fiac Tarn Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Café Le Piaf 6 place du Four Ville Fiac Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Fiac lieuville Café Le Piaf 6 place du Four Fiac Departement Tarn

Fiac Café de Fiac, au centre du village Fiac Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Fiac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fiac-office-de-tourisme-du-lautrecois-pays-dagout-fiac/

L’AFIAC Performance Artistique – Nicolas Puyjalon Fiac 2023-02-19 was last modified: by L’AFIAC Performance Artistique – Nicolas Puyjalon Fiac Fiac Café de Fiac, au centre du village 19 février 2023 6 place du Four Café Le Piaf Café de Fiac au centre du village Fiac Tarn Fiac Fiac Tarn Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Tarn

Fiac Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Fiac Tarn