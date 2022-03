L’Afghanistan, hier, aujourd’hui …et demain ? Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille Catégories d’évènement: Lille

L'Afghanistan, hier, aujourd'hui …et demain ?

du mercredi 9 mars au samedi 19 mars à Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

du mercredi 9 mars au samedi 19 mars à Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

Depuis 20 ans l’Afghanistan a été l’une des préoccupations majeures de la Maison des Femmes. Le 15 août 2021 a marqué sévérement l’Histoire qui se répète : les droits des femmes sont de nouveaux confisqués. L’exposition _« L’Afghanistan, hier, aujourd’hui …et demain ?»_, proposée par la Maison des Femmes retrace ces années de combats. Cette exposition sera visible dans les espaces publics du Grand Sud lors de la soirée du 8 mars puis à l’Hôtel de Ville de Lille du 9 au 19 mars. __”N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.”_ Simone de Beauvoir Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes.

Entrée libre

Entrée libre

Exposition Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille

