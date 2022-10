L’Affreux Vendredi Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Allier Gannat Prêts à frissonner ?La municipalité propose de terribles animations pour Halloween à destination des enfants de 8 à 12 ans, en après-midi. Au programme : chasse au trésor et ciné goûter. mediatheque@ville-gannat.fr +33 4 70 90 38 41 https://mediatheque.ville-gannat.fr/ Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat

