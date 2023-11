SLIMKA l’affranchi Marseille, 12 avril 2024, Marseille.

SLIMKA Vendredi 12 avril 2024, 20h00 l’affranchi 15 / 17€

BILLETTERIE :

15€ en prévente* / 17€ sur place*

Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …), sur notre site (voir lien tickets) et avec le pass culture.

SLIMKA et l’Affranchi c’est une histoire qui dure… Il est de retour

Véritable phénomène sur scène, SLIMKA revient avec une nouvelle tournée (sans playback) à travers la France dès Février 2024.

Le Boryngo est prêt à envoûter les foules !

* Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion de 2 € à l’Affranchi à régler une fois par an.

_____________________________________________________________

l'affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00