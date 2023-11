Souffrance l’affranchi Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Souffrance Samedi 16 décembre, 20h00 l’affranchi 15 / 17€

BILLETTERIE :

15€ en prévente* / 17€ sur place*

Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …), sur notre site (voir lien tickets) et avec le pass culture.

Souffrance est un de ces artistes dilettantes, qui ne sortent de leur apparente réserve que pour nous rappeler leur talent. Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, l’homme est connu tant pour la finesse de ses rimes que l’efficacité de ses punchlines. Peu d’apparitions mais toujours inattendues et remarquables, Souffrance s’impose progressivement comme l’une des plumes les plus affûtées de sa génération.

* Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion à l’Affranchi de 2 € à régler une fois par an.

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

