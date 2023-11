FURAX BARBAROSSA l’affranchi Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

FURAX BARBAROSSA Vendredi 1 décembre, 20h00 l’affranchi 15 / 17€

BILLETTERIE :

15€ en prévente* / 17€ sur place*

Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …), sur notre site (voir lien tickets) et avec le pass culture.

Passage obligé sur Marseille, FURAX BARBAROSSA est de retour à l’Affranchi !

Des lyrics acerbes. Une voix puissante et rageuse. Une force d’interprétation sans égal. Voilà près de deux décennies que Furax Barbarossa sublime l’art de la rime et de la performance, avec une discrétion pour le moins paradoxale.

Fer de lance d’une scène underground hyperactive, bien que tenue à l’écart des projecteurs, le Toulousain jouit d’une solide popularité dans le milieu du rap. Suivi de près par les initiés et autres adeptes d’un rap authentique, sombre et intransigeant, la simple annonce de son blaze suffit à remplir les salles de concert.

Au-delà d’une énergie intarissable et d’une présence quasi-bestiale sur les planches, Furax, c’est une voix, un charisme, une prestance. C’est aussi et surtout, une écriture sans filtres, précise et imagée. Impressionnant de maîtrise, capable de faire rimer ses phases sur plus d’une dizaine de syllabes sans jamais sacrifier le fond, Furax est l’un des plus fins techniciens de l’hexagone. Stylo en main, l’artiste tombe le masque et laisse place à ses pensées les plus sombres, qui viennent s’entrechoquer avec finesse ou fracas !

* Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion à l’Affranchi de 2 € à régler une fois par an.

