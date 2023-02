KODES l’affranchi, 13 mai 2023, Marseille.

KODES Samedi 13 mai, 20h00 l'affranchi

15€ en prévente / 17€ sur place

♫RAP♫

l'affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille

NO CAP Vol.1 marque un tournant dans la carrière de KODES, à tous les niveaux. C’est à partir de la fin de la conception de son 1er album Avoir et Être qu’il réalise qu’avec l’exposition, il doit se professionnaliser. Ça implique plus de boulot en studio, plus de préparation en général. Une nouvelle approche de travail qui s’entend dans l’éventail de voix que Kodes maîtrise de plus en plus. Celui qui s’est fait connaître en trappant avec des intonations appuyées se permet maintenant de plus en plus de variations, des flows plus calmes, du chant plus soigné. L’heure est à la prise de risque, quitte à prendre son premier public à contrepied. « Faut que les gens captent que je suis pas enfermé dans un style ». En résulte un album définitif où tous ses points forts sont mis à l’honneur aux côtés de certaines nouveautés. La base trap est respectée avec Le SIX ou Paki, on a le droit à de la Jersey sur Satisfait, de l’introspectif avec Mourir, de la mélancolie avec Dégâts, sans oublier un clin d’œil aux Antilles aux côtés de Tiitof. Dégâts de son côté est un mélange étonnant où la rythmique fait office de feinte : on croirait un tube dansant tout ce qu’il y a de plus léger, or avant de parler de femmes, le début de couplet est incroyablement mélancolique. Et oui, au-delà des changements de styles, ce sont surtout les lyrics qui prennent une nouvelle direction. « Il y a plus de thèmes sur NO CAP. On a voulu avoir une vraie D.A. Je me suis posé plus longtemps sur l’écriture. Mon but c’est que mes sons parlent aux gens selon leur mood. » Mourir est le plus représentatif de cette progression. Morceau conçu spécialement pour remercier son public et leur raconter dans le détail l’histoire de l’homme derrière le rappeur, il se pose comme l’un des temps forts de l’album. Un objectif pour lequel il s’est plus que donné les moyens avec NO CAP Vol. 1, et surtout un sacré bout de chemin parcouru pour l’ancien habitué de la barrière.

2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00