BEN PLG l’affranchi Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BEN PLG l’affranchi, 28 avril 2023, Marseille. BEN PLG Vendredi 28 avril, 20h00 l’affranchi

15€ en prévente / 17€ sur place

♫RAP♫ l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur BILLETTERIE :

15€ en prévente* / 17€ sur place*

Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …), sur notre site (voir lien tickets) et avec le pass culture.

La musique de BEN PLG reflète le réel avec justesse, sans poudre aux yeux : rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces “diamants dans la rétine”. Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilité, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs.

* Attention le tarif ne comprend pas l’adhésion annuelle obligatoire à l’Affranchi de 2€ à régler sur place le jour du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00

2023-04-28T23:00:00+02:00

