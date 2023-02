NELICK l’affranchi, 14 avril 2023, Marseille.

NELICK Vendredi 14 avril, 20h00 l’affranchi

15€ en pré-vente / 17€ sur place

♫RAP♫

l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

BILLETTERIE :

15€ en prévente* / 17€ sur place*

À seulement 25 ans, NELICK est déjà identifié dans le rap français depuis de nombreuses années. Pour le cinquième projet de sa carrière, NELICK puise à la fois dans le rap, le R&B et l’indie-pop.

Ce nouvel EP – le premier réalisé avec la complicité du label indépendant Entreprise (Fishbach, Bagarre, Jäde…) – marque un changement de catégorie.

Et pour teaser son retour, rien de mieux qu’un titre fracassant et acéré. Et c’est exactement ce qu’est “Mac Lesggy”, concentré d’insolence et de technique. NELICK a délibérément opté pour un morceau très rap qui dénote avec le reste de l’EP – et pour lequel il a immédiatement pensé à la scène. Comme il le dit lui-même : « Je suis un rappeur. Donc mes concerts, c’est du rap : je veux que les gens sautent et transpirent »



