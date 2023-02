⚠️COMPLET⚠️ J9UEVE l’affranchi, 8 avril 2023, Marseille.

⚠️COMPLET⚠️ J9UEVE Samedi 8 avril, 20h00 l’affranchi

♫RAP♫

l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concert Complet !

Il n’y aura pas de billetterie sur place.

A tout juste 20 ans, J9ueve est l’un des leaders de cette génération venue de Soundcloud et encensée sur Twitter, à qui le plus bel avenir est promis. Il synthétise sa créativité en un style à même d’affoler toujours plus de mordus de rap avant-gardiste.

Son charisme de jeune player jaillit de son phrasé mâché et envoûtant et saute aux yeux dans ses clips. Tout en lui laisse penser qu’il a compris que le rap ne respecte rien de plus que celles et ceux qui ont de l’attitude.

Si les deux dernières années ont été plus que fast pour lui, en 2023 il passe à la vitesse supérieure, prêt à foncer tout droit vers une reconnaissance commerciale et critique éclair.

Sûr de sa vision, il s’apprête à écrire une nouvelle page du rap.

