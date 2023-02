⚠️COMPLET⚠️ NeS l’affranchi Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

⚠️COMPLET⚠️ NeS l’affranchi, 4 mars 2023, Marseille. ⚠️COMPLET⚠️ NeS Samedi 4 mars, 20h00 l’affranchi ♫RAP♫ l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur NeS est un jeune rappeur aux multiples facettes originaire de la banlieue Sud parisienne.

Âgé de seulement 18 ans, il compte déjà 5 mini EPs dans lesquels on succombe à son univers entremêlé de prods futuristes et flow old school remis au goût du jour.

Il est à l’image de la nouvelle génération des artistes rap : autodidacte et inspiré par différents courants musicaux qui pour créer une sonorité unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu l'affranchi Adresse 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Ville Marseille lieuville l'affranchi Marseille Departement Bouches-du-Rhône

l'affranchi Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

⚠️COMPLET⚠️ NeS l’affranchi 2023-03-04 was last modified: by ⚠️COMPLET⚠️ NeS l’affranchi l'affranchi 4 mars 2023 l'affranchi Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône