Rad Cartier, 27 mai 2023, Marseille 11e Arrondissement, L'Affranchi

2023-05-27 20:00:00 – 2023-05-27

EUR 15 17 Rad Cartier est un auteur, compositeur et interprète originaire d’Orléans.



Il trace aujourd’hui son chemin dans un univers musical où ses influences Cloud trap et Rap français se mêlent à une identité visuelle colorée, puissante et avant-gardiste pour créer une « montée émotionnelle », selon ses propres termes. rad cartier (tout en minuscules).



est un artiste aux multiples facettes à l’écriture parfaitement ciselée.



Sa sensibilité artistique s’exprime aussi bien par son flow que par le chant. Il affirme aujourd’hui une nouvelle maturité artistique. Après le Street CD « VT Zoom » paru début 2021, il participe à la comédie musicale « Baiser Mortel » à la Bourse du Commerce Pinault.



En fin 2021, il a sorti le très attendu « Vision Thermique », un EP qui affirme sa singularité dans la scène musicale contemporaine. À l’été 2022, il s’est affirmé sur la scène rap au cours de sa tournée européenne, le VT Tour, avec un live ciselé, précis et explosif, dont on peut voir un bel aperçu avec Dans le Club sur Arte.



Cet été, Il a également sorti « Extension du territoire [1.0] » qui comprend des featurings avec Joanna, Lazuli et Lala &ce.



Également très actif dans le milieu de la mode, rad cartier apparaît dans la campagne de Marine Serre (Prix LVMH), ainsi que dans le projet de Rémi Besse pour Nowness. Il collabore également avec des créateurs émergents, tel que La Maskarade, pour façonner son image unique.

Rad Cartier en concert à Marseille à L’Affranchi le 27 mai.

http://www.l-affranchi.com/programmation

