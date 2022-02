L’affiche, revue murale de poéesie – 1 Médiathèque municipale de Fontenilles, 30 mars 2022, Fontenilles.

En 1990, Didier Vergnaud, directeur des éditions Le bleu du ciel, décide de créer une revue de poésie capable de trouver son lecteur de manière efficace. Il fonde « l’Affiche : revue murale de poésie », exposée dans les bibliothèques, les écoles, les centres d’art et dans la rue (abribus, panneaux publicitaires). La ligne directrice est de réunir deux entités : un texte littéraire et une proposition plastique pour former une œuvre nouvelle. Ici, chaque affiche est une équipée singulière qui n’utilise jamais les mêmes voies. Ces supports poétiques, amples et audacieux donnent la parole à des poètes tels que Bernard Heidsieck, Jacques Rebotier, Pierre Mabille, Suzanne Doppelt… Didier Vergnaud retrace cette aventure en ces termes : « L’Affiche s’inscrit dans l’histoire des échanges entre l’art et les mots. Elle constitue son propre espace poétique, à la manière d’un tressage, par le croisement de deux versants : le premier qui renvoie à ce qui est donné à voir, l’autre qui signale ce qui est écrit. ».

