L’affiche, Hommage à Aznavour Salle municipale, 29 janvier 2022, Saint-Chamas.

L’affiche, Hommage à Aznavour

Salle municipale, le samedi 29 janvier à 20:30

Le légendaire interprète français d’origine arménienne a traversé les époques, les générations et les frontières. Des artistes passionnés rendent hommage au grand Charles et nous font redécouvrir ses plus belles chansons : la Bohème, For Me Formidable, Hier encore… Mais aussi les chansons qu’il a écrit pour d’autres grands interprètes : Plus bleu que le bleu de tes yeux, Retiens la nuit, J’aime Paris au mois de mai… L’instant d’un soir, Bruno Esposito et son groupe proposent un voyage dans l’univers poétique et nostalgique de Charles Aznavour, une belle rétrospective de son œuvre. Laissez-vous emporter par la magie de cette légende ! «Un florilège de ces plaisirs qui ne seront jamais démodés.»

15€

♫♫♫

Salle municipale 13 Av. des 53, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:30:00