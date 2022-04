L’affiche, espace de jeu Bibliothèque de Genève, 19 mai 2022, Genève.

L’affiche, espace de jeu

Bibliothèque de Genève, le jeudi 19 mai à 12:15

Conférence du cycle « Jeudis midi de l’affiche » 19 Mai 2022 de 12h15 à 13h Entrée libre Début de la conférence à 12h15 Environ 45 min, suivies d’un échange Comment le dessin devient la matière première pour créer une affiche et comment celle-ci devient un support d’expression? Comment faire une affiche avec son client-e et sans imprimerie, ou l’inverse? Comment essayer de réinventer, de recycler, de partager, mais surtout comment essayer de s’amuser? Comment faire une conférence à midi quand tout le monde a faim? Fred Fivaz est dessinateur et graphiste. Il expérimente un travail de dessin au fil de ses mandats et de ses recherches personnelles, tâchant de brouiller les frontières entre les disciplines. [http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/laffiche-espace-de-jeu/](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/laffiche-espace-de-jeu/) Bibliothèque de Genève – Salle du catalogue Promenade des Bastions 1 1205 Genève —————————————————————————– **Les Jeudis midi de l’affiche** Rencontrez celles et ceux qui font les affiches culturelles et publicitaires de Genève et sa région. Graphistes, illustrateurs, historiennes, professionnel-le-s de la conservation et de la communication : les spécialistes de l’affiche suisse vous présentent leur travail. Découvrez la riche collection conservée par la Bibliothèque de Genève, plus de 130 000 affiches, dont une partie est recensée sur le portail de la Bibliothèque nationale.

