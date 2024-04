L’affaire Smith La Forge Moderne Pau, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre tout public

Les Smith ont été cambriolé, il ne restait plus rien. Vont-ils surmonter ce désastre ?

Mr et Mme Smith, incarnation d’une bourgeoisie pétrie de convenances, rentrent un soir de l’opéra et retrouvent leur appartement cambriolé, ou plutôt vidé. Plinthes, moquettes, fauteuil, tout avait disparu, même la chaine hifi ! Celle de Mr Smith, fan de Mozart ! A partir de là, tout bascule !

Monsieur cherche les coupables, Madame, d’abord effondrée rêve peu à peu d’une nouvelle vie. Il va falloir trouver du linge, des meubles et affronter le monde extérieur ce grand inconnu peuplé d’individus aux manières extravagantes – épicier pakistanais, grossier inspecteur de police, improbable psychologue … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

La Forge Moderne 19 Avenue Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

