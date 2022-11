L’AFFAIRE SAINT NICOLAS Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

L'AFFAIRE SAINT NICOLAS Gérardmer, 6 décembre 2022

Bar Le Grattoir, 11 Boulevard Kelsch, Gérardmer, Vosges

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch

Gérardmer

Vosges Jean-Pierre Thouvenot présentera « L’affaire Saint-Nicolas », pour tout savoir sur un personnage qui se distingue par plus de 1 700 années de miracles.

Pas de légendes ni de contes, mais une incroyable chronique qui s’est transmise de génération en génération. e.grattoir@gmail.com +33 7 77 80 17 04 https://www.legrattoir.fr/page/1772483-l-association Bar le Grattoir

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer

