Une murder party littéraire entre les rayons de la médiathèque. Des personnages de roman qui prennent vie. Qui est le coupable ? Les participants sont là pour le démasquer ! Une façon originale de (re)découvrir les différentes sections de la médiathèque de Persan ! Avec la compagnie [Les Instants Volés.](https://lesinstantsvoles.com/spectacles/murder-party/)

Entrée gratuite, sur inscription

Venez mener l’enquête à la médiathèque pour démasquer le meurtrier de la bibliothécaire! Médiathèque Boris Vian 88 avenue Gaston-Vermeire 95340 Persan Persan Val-d’Oise

2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T17:30:00

