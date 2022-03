L’affaire Grégory avant l’affaire Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

L’affaire Grégory avant l’affaire Compiègne, 16 avril 2022, Compiègne. L’affaire Grégory avant l’affaire Compiègne

2022-04-16 – 2022-04-16

Compiègne Oise Compiègne Conférence avec Thibaut Solano, journaliste, auteur de La voix rauque, éditions Les arènes, 2018. C’est par là qu’il aurait fallu commencer, par le début, par la genèse. Par toutes ces années qui ont précédé la mort de Gregory Villemin, quand une voix rauque persécutait au téléphone une famille ordinaire, tapie dans une vallée méconnue de l’est de la France. Par ces jalousies nées d’une promotion à l’usine, d’une voiture ou d’un salon en cuir neuf.À l’occasion de la remise du Prix Mérimée, les les lauréats exposent leurs travaux de recherche. Conférence avec Thibaut Solano, journaliste, auteur de La voix rauque, éditions Les arènes, 2018. C’est par là qu’il aurait fallu commencer, par le début, par la genèse. Par toutes ces années qui ont précédé la mort de Gregory Villemin, quand une voix rauque persécutait au téléphone une famille ordinaire, tapie dans une vallée méconnue de l’est de la France. Par ces jalousies nées d’une promotion à l’usine, d’une voiture ou d’un salon en cuir neuf.À l’occasion de la remise du Prix Mérimée, les les lauréats exposent leurs travaux de recherche. +33 3 44 41 83 75 http://bibliotheques.compiegne.fr/evenements-public Conférence avec Thibaut Solano, journaliste, auteur de La voix rauque, éditions Les arènes, 2018. C’est par là qu’il aurait fallu commencer, par le début, par la genèse. Par toutes ces années qui ont précédé la mort de Gregory Villemin, quand une voix rauque persécutait au téléphone une famille ordinaire, tapie dans une vallée méconnue de l’est de la France. Par ces jalousies nées d’une promotion à l’usine, d’une voiture ou d’un salon en cuir neuf.À l’occasion de la remise du Prix Mérimée, les les lauréats exposent leurs travaux de recherche. Non contractuelle – © Florian Pircher / Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-02-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

L’affaire Grégory avant l’affaire Compiègne 2022-04-16 was last modified: by L’affaire Grégory avant l’affaire Compiègne Compiègne 16 avril 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise