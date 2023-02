L’AFFAIRE DUSSAERT ESSAION – SALLE THEATRE, 11 février 2023, PARIS.

L’AFFAIRE DUSSAERT ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-15 21:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Un spectacle qui traite avec humour de l’art contemporain, en mêlant satire et comédie, cocasserie et gravité, pertinence et impertinence. Ce spectacle est né de la rencontre entre Jacques Mougenot, comédien et auteur dramatique et Peggy d’Argenson, galeriste, qui exposa et promut l’œuvre de Philippe Dussaert dont la dernière œuvre suscita tant de controverses au sein du monde culturel et politique. Déjà plus de 700 représentations. Auteur : Jacques Mougenot Mise en scène : Jacques Mougenot Distribution : Jacques Mougenot Durée : 100 mn Extraits de presse : Jacques Mougenot a beaucoup de talent, une imagination fertile et un humour vraiment ravigotant. Notre auteur fait semblant de croire que le public pourrait s’y méprendre, que son spectacle n’est pas un spectacle, qu’on se serait trompé d’endroit en croyant aller au théâtre. Le Figaro Je recommande vraiment d’aller voir « l’affaire Dussaert » de et par Jacques Mougenot. France Culture Ironique, intelligent et comique… Cette pièce écrite et interprétée par Jacques Mougenot est un monologue subtil sur le sens de l’art contemporain. De rebondissement en rebondissement, le spectateur est transporté par ce concerto à une voix, joué sur les registres innombrables du théâtre. Le Parisien Jacques Mougenot jette là, comme sans y toucher, un regard exceptionnel d’intelligence et de cruelle lucidité sur l’escroquerie postmoderniste à la pensée.Le Canard Enchaîné Quelques mois avant sa mort, lors de son ultime exposition, Philippe Dussaert se contentait de laisser vides les murs de la galerie d’Argenson. Ce qui n’empêcha pas l’état de préempter l’oeuvre pour 8 millions de francs. Avec la malice qu’on lui connaît, Mougenot relate le scandale. Le Nouvel Observateur L’Affaire Dussaert, c’est un coup de théâtre final, une sacrée pirouette, le clou d’une soirée instructive, drôle et burlesque. Tout un tableau.Elle Un spectacle réjouissant qui met en boite l’art contemporain. Jacques Mougenot en conférencier plus vrai que nature est vraiment très bien. FigaroScope Comment ça ? Vous ne connaissez pas Dussaert !!! Jacques Mougenot donne un exposé clair et précis sur tout cela, ravivant notre mémoire défaillante. C’est passionnant, fort pertinent et plein d’esprit et d’humour. À ne pas manquer. Pariscope Auteur dramatique, romancier et comédien mordicant, Jacques Mougenot ajoute une corde à son arc et se fait conférencier pour détailler cette histoire si ahurissante qu’on pourrait croire à une mystification. Très récréatif.Valeurs Actuels Jacques Mougenot possède l’art délicat de la conversation, nous sommes suspendus à ses lèvres. La conférence est passionnante, drôle, déroutante, illustrée par les oeuvres de Dussaert, bizarrement au purgatoire des médias. Le spectacle captivera autant les fervents d’art que les béotiens.Spectacles Selection L’AFFAIRE DUSSAERT EUR27.5 27.5 euros

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

