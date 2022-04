L’affaire du Collier de la Reine, annonciateur de la Révolution ? par Irène Parion VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’affaire du Collier de la Reine, annonciateur de la Révolution ? par Irène Parion VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, 19 avril 2022, Paris. L’affaire du Collier de la Reine, annonciateur de la Révolution ? par Irène Parion

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, le mardi 19 avril à 15:00

En 1785,un scandale vient ternir la réputation de la reine Marie-Antoinette, déjà fragilisée… C’est l’affaire du collier de la reine. Quelle a été l’origine de cette escroquerie ? Qui en étaient les protagonistes ? quelles en furent les conséquences ? Revenons en détail sur cette enquête mouvementée!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1916456366904/WN_9M4et7kfQiSpV6O2gDnh5Q

