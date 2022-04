L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance Bourges, 8 juin 2022, Bourges. L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance Bourges

2022-06-08 18:30:00 13:30:00 – 2022-06-08 17:30:00

Bourges Cher Bourges Cher EUR Jugés dans le cadre de cette « affaire de Montreuil », et pour certains fusillés, ils ont par leur action pionnière et méconnue, préparé l’émergence des grands

mouvements de la Résistance qui allait y gagner samajuscule. Conférence : L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance par Guylène Bertrand-Trajan direction.archives@departement18.fr +33 2 48 55 82 60 http://resistance-deportation18.fr/ Jugés dans le cadre de cette « affaire de Montreuil », et pour certains fusillés, ils ont par leur action pionnière et méconnue, préparé l’émergence des grands

mouvements de la Résistance qui allait y gagner samajuscule. Livre L affaire de Montreuil par Guylene Bertrand- Trajan

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance Bourges 2022-06-08 was last modified: by L’affaire de Montreuil : Le procès des pionniers de la Résistance Bourges Bourges 8 juin 2022 bourges cher

Bourges Cher