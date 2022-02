L’Affaire de ma vie : des femmes dans la guerre d’Algérie Brest, 10 avril 2022, Brest.

L’Affaire de ma vie : des femmes dans la guerre d’Algérie Centre social de Bellevue 1 Rue Pierre Trepos Brest

2022-04-10 – 2022-04-10 Centre social de Bellevue 1 Rue Pierre Trepos

Brest Finistère

La Cinémathèque de Bretagne présente « L’affaire de ma vie : des femmes dans la guerre d’Algérie », un film de François Gauducheau et Samira Houari.

Synopsis :

À presque 90 ans, Nelly Forget, amie et collaboratrice de Germaine Tillion, retourne en Algérie où très jeune

elle a travaillé dans le Service des Centres Sociaux créé en 1955 par Germaine Tillion pour tenter d’éradiquer la

misère, alors très importante en Algérie. Ces femmes, françaises ou algériennes, payèrent le prix fort de leur

engagement pendant ces années de guerre, pour plus de justice et de liberté.

(2019, Durée 52 min)

Film présenté au Centre Social de Bellevue, salle Outremer.

+33 2 98 43 38 95

