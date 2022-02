L’affaire de ma vie : des femmes dans la guerre d’Algérie Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Documentaire de François Gauducheau et Samira Houari (2019, 50 min.) À presque 90 ans, Nelly Forget, amie et collaboratrice de Germaine Tillion, retourne en Algérie où, très jeune, elle travailla dans le service des centres sociaux créé en 1955 pour tenter d’éradiquer la misère alors très importante en Algérie. Au cours de ce voyage, en mai 2018, elle retrouve plusieurs de ses amies de l’époque. Ces femmes, qu’elles soient françaises ou algériennes, payèrent le prix fort pour leur engagement pour plus de justice et de liberté pendant les années de guerre… En présence du réalisateur François Gauducheau. Dans le cadre de « C’était hier en images » avec la Cinémathèque de Bretagne, qui propose tout au long de l’année une plongée dans les bobines de films amateurs et professionnels. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

