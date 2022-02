L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou, 12 mars 2022, Ombrée d'Anjou. L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE – LA CHAISE ROUGE La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

2022-03-12 – 2022-03-12 La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une soirée bien arrosée. Leur raison « lacunaire » et un faisceau d’indices loufoques les persuadent qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue de Lourcine, dans les dédales d’un vieux Paris « interlope ».

Pour effacer toute trace de leur culpabilité, ils en viennent à envisager de faire disparaître les témoins de leur forfait… Auteur : Eugène Labiche

Interprétation : Carole Galisson, Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et Marie Véron.

Mise en scène : Jean-luc Placé, assisté de Carole Galisson

Création musicale : Alex Montembault

Création lumière : Denis Maillard

Création décors : Patrick Rocard

Création costumes : Lucie Devos Possibilité de repas-spectacle sur réservation / Repas à 19h pour le spectacle de 21h30, repas à 12h pour le spectacle de 15h. « L’affaire de la rue de Lourcine », à la Chaise rouge. billetterie@lachaiserouge.fr +33 2 41 92 62 82 http://www.lachaiserouge.fr/ Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une soirée bien arrosée. Leur raison « lacunaire » et un faisceau d’indices loufoques les persuadent qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue de Lourcine, dans les dédales d’un vieux Paris « interlope ».

Pour effacer toute trace de leur culpabilité, ils en viennent à envisager de faire disparaître les témoins de leur forfait… Auteur : Eugène Labiche

Interprétation : Carole Galisson, Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et Marie Véron.

Mise en scène : Jean-luc Placé, assisté de Carole Galisson

Création musicale : Alex Montembault

Création lumière : Denis Maillard

Création décors : Patrick Rocard

Création costumes : Lucie Devos Possibilité de repas-spectacle sur réservation / Repas à 19h pour le spectacle de 21h30, repas à 12h pour le spectacle de 15h. La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ville Ombrée d'Anjou lieuville La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou 2022-03-12 was last modified: by L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 12 mars 2022 maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire