Antibes Antibéa Théâtre Alpes-Maritimes, Antibes “L’affaire de la rue de Lourcine” d’Eugène Labiche Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

“L’affaire de la rue de Lourcine” d’Eugène Labiche Antibéa Théâtre, 12 novembre 2021, Antibes. “L’affaire de la rue de Lourcine” d’Eugène Labiche

du vendredi 12 novembre au dimanche 21 novembre à Antibéa Théâtre

[[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)](http://www.theatre-antibea.fr) Le bourgeois Lenglumé, se réveille un beau matin avec un inconnu dans son lit, une épouvantable gueule de bois, le soupçon d’être mêlé à un crime et la perspective embarrassante de témoins à faire disparaitre… En 21 courtes scènes, les personnages de cette comédie considérée dès sa création, comme un des chefs-d’œuvre d’Eugène Labiche sont projetés dans un tourbillon de quiproquos atteignant des sommets d’absurde et de drôlerie. Chef d’œuvre d’humour à la française. « Pour moi, Labiche est le premier des absurdes, l’ancêtre des surréalistes, l’inventeur de l’humour moderne. » Jean-Michel Ribes NOVEMBRE 12 ven. | 20H30 13 sam. | 20H30 14 dim. | 16H00 19 ven. | 20H30 20 sam. | 20H30 21 dim. | 16H00 Durée : 1h10 Une production : ANTIBEA Comédie Antibes Mise en scène : Dominique Czapski Distribution : Francki Anemoli, Jean-François Buisson, Sébastien Le Roy, Julien Lecoq, Véronique Le Gratiet Antibéa Théâtre Place Nationale – Vieil Antibes [www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)

Tarif de 14€ à 16€

«Ah ! Plus jamais, je ne tuerai de charbonnière, c’est trop salissant.» Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T21:40:00;2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:40:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T17:40:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:40:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:40:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes