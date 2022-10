L’affaire Cutwood Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrnes-Atlantiques 15 15 EUR Une troupe de comédiens (très) amateurs décide de présenter en public « L’Affaire Cutwood », une pièce policière. Ce soir, c’est la première ! Mais rien ne va se passer comme prévu, de textes oubliés en passant par des situations inattendues, la troupe va passer un très mauvais moment…Par contre le public, lui, assiste à une succession de gags et quiproquos qui font passer l’œuvre initiale de comédie policière à un grand moment de rires ! Nouvelle création de la troupe de l’Art Scène théâtre.

Comédie humoristique – Tous publics- Durée : 90 minutes

