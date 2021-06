L’affaire castor, menons l’enquête Montclus Montclus, 10 juin 2021-10 juin 2021, MontclusMontclus.

Malgré sa discrétion, le plus gros rongeur d’Europe laisse beaucoup de traces derrière lui. En longeant la rivière, découvrons la ripisylve, indispensable au castor pour se nourrir et se déplacer dans le paysage. Avec un peu de patience, peut-être sortira-t-il le bout de son nez!Durée : 3h00 – Distance : 2 km – Difficulté : facileA partir de 6 ans.Sortie gratuite coordonnée par le CPIE du Gard et soutenue par la région Occitanie, le département du Gard et l’Agence de l’Eau RMC.Sur inscription au 04 48 27 01 00 ou www.gorgesdugardon.fr

+33 4 48 27 01 00 http://www.gorgesdugardon.fr/

