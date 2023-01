L’Affaire BOSON Le Teich, 28 avril 2023, Le Teich .

L’Affaire BOSON

Salle de spectacle l'Ekla

2023-04-28 20:30:00 – 2023-04-28 22:00:00

Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins

Le Teich

Gironde

12 12 EUR Le professeur Peter Brat, prix Nobel de Physique a été retrouvé mort irradié. Emilie Villeneuve, docteur en Physique et sa thésarde Jeanne Loiselle, vont alors être intérrogées par le lieutenant Fervent, enquêteur aussi excentrique que débutant. Il va alors devoir plonger tant bien que mal dans les méandres de la mécanique quantique pour percer les mystères de cette étrange mort, où se mèle mensonges, fausses pistes et faux-semblants. .”Un polar aux nombreux rebondissements, issu de réelles théories

scientifiques, rassemblant des personnages qui s’aident, se sondent, se mentent, se trahissent, se piègent et s’entretuent. L’Affaire Boson c’est l’envie de mélanger Agatha Christie et Christopher Nolan, rien que ça. De parler du Boson de Higgs, de savoir, de choix, de deuil, et de l’équation d’une vie réussie.

Cie Toujours là et collectif Cliffhanger.

Tout public dès 10 ans.

Ekla

