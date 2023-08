Festival Échelle Humaine Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Festival Échelle Humaine 16 et 17 septembre Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 8 € à 12 € par spectacle I Tarif abonné•e Festival d’Automne 8 € I Forfait samedi : 18 €

Détails des tarifs sur: lafayetteanticipations.com ; festival-automne.com

Réservation conseillée (jauges réduites)

Pour cette nouvelle édition, le festival Échelle Humaine se laisse gagner par les mouvements des artistes, chercheur·euses, étudiant·es et publics qui s’emparent de Lafayette Anticipations et en dévoilent les espaces de jeu, de porosités et de mutations.

En un week-end, le festival réunit des rencontres polymorphes : performances, installations, ateliers de pratiques, films, conversations, siestes, fêtes — autant d’occasions d’éprouver les relations qui nous meuvent et d’en questionner les transformations. Le performeur Ivan Cheng conçoit une nouvelle pièce, Clarities, qui trouble l’usage du langage, des genres et du spectaculaire. Dans une version in situ d’Apocalypso, Luara Raio et Acauã El Bandide Sereia invoquent des images ensevelies ; leurs rituels révèlent, strate par strate, l’état d’une terre brûlante. Alix Boillot propose une Scénographie potentielle, ilôt de formes abstraites et sensibles que les activations, les regards et les mots ne cessent de modifier. L’Origine de la mort, nouvelle performance de Paul Maheke, explore le dialogue qu’entretiennent la danse, le son et l’identité en s’appuyant sur des récits issus de la culture du roller rink et de la figure du vampire. La chorégraphe Taos Bertrand conçoit un atelier avec des étudiant·es des Beaux-Arts de Paris, qui partageront leurs recherches en fin de festival. Une salle de lecture éphémère conçue par Tai Shani, accueille les visiteur·euses pour des temps de repos et de découvertes ; un cycle de films, des pratiques collectives et des rencontres publiques occupent les étages de la Fondation — le tout, pour penser et vivre ensemble les mouvements du présent.

Festival en partenariat avec :

Le Festival d’Automne à Paris ; La Fondation Calouste Gulbenkian ; Les Beaux-Arts de Paris, Chaire « Troubles, dissidences et esthétiques » ; Le Festival Jerk Off

Lafayette Anticipations, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Le 9 rue du Plâtre, premier bâtiment de Rem Koolhaas à Paris.

La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette s’est installée dans un bâtiment industriel du XIXe siècle situé en plein cœur du Marais et réhabilité par Rem Koolhaas et son agence OMA. L’architecte a conçu cet espace de 2 200m² comme une machine curatoriale et inséré dans sa cour centrale une « tour d’exposition » d’acier et de verre équipée de quatre planchers mobiles. Ce jeu innovant de plateformes permet de modifier l’espace en une quarantaine de configurations. Le 9 rue du Plâtre répond ainsi à un souhait de flexibilité et d’adaptation aux nombreux projets futurs. Après 3 ans de travaux, l’édifice propose 875m² de surfaces d’exposition, des ateliers de production, un espace dédié à la pratique artistique pour tous les publics, un café-restaurant et une boutique : une offre diversifiée et originale à l’image du caractère défricheur de la Fondation.

Un laboratoire d’anticipations et de production ouvert à tous les publics

Créée en octobre 2013, Lafayette Anticipations porte les valeurs du groupe Galeries Lafayette pour mettre le meilleur de la création contemporaine à la portée du plus grand nombre.

Centre de production pluridisciplinaire unique en son genre, la Fondation présente à tous ses publics, petits et grands, experts et non-initiés, des œuvres qui portent un regard singulier sur le monde.

L’accès direct à la création, ainsi qu’à celles et ceux qui y concourent, relève de la mission d’intérêt général de Lafayette Anticipations. Un an après l’ouverture de son bâtiment, la Fondation renforce ces engagements à travers plusieurs dispositifs.

Les expositions, désormais gratuites, peuvent être découvertes ou redécouvertes librement, soit avec une équipe de médiateurs.rices engagée, soit avec l'application ReBond. Qu'elle soit physique ou digitale, la médiation place la parole au cœur de la visite et de l'échange avec les publics. Cette expérience est proposée en plusieurs langues aux visiteur.euse.s individuel.le.s, aux groupes et aux structures du champ social.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Lafayette Anticipations