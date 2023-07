Lawonn Danse & Peinture Lafabri’k Lenablou Les Abymes, 10 juillet 2023, Les Abymes.

Lawonn Danse & Peinture 10 – 14 juillet Lafabri’k Lenablou Pass Jour: 50€, Pass Semaine: 180€

Du 10 au 14 juillet, Claudie Gatineau (Danseuse) et Anaïs Verspan (Artiste en Arts visuels) animent en binôme un atelier Danse et Peinture, du lundi au vendredi de 16h30 à 20h30. En participant, tu pourras pratiquer la danse en mettant le corps et les arts visuels en mouvement et présenter le résultat du travail de groupe lors d’une restitution ouverte au public le dernier jour de l’atelier. Une occasion exceptionnelle d’exercer la danse autrement.

Lafabri’k Lenablou 27 bis et 29 rue Abel Libany, 3ème rue de l’Assainissement, 97139 Les Abymes Les Abymes Guadeloupe +590 690 75 88 76 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lawonn-danse-2023 »}] Lafabri’k, Laboratoire des danses et expressions artistiques, offre des espaces de pratique, d’expérimentation et de recherche, pour mettre en synergie les arts, les langages et les écritures chorégraphiques et artistiques contemporaines, autour de propositions inédites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T22:30:00+02:00 – 2023-07-11T02:30:00+02:00

2023-07-14T22:30:00+02:00 – 2023-07-15T02:30:00+02:00

© Dominique Desplan