Laetitia Shériff + Ella a. Thaun ECFM Canteleu, 9 novembre 2021, Canteleu.

ECFM Canteleu, le mardi 9 novembre à 20:30

Entre minimalisme poétique et moments plus électriques, tirant vers le post-rock aux influences de la grande Patti Smith, Laetitia Shériff confirme elle aussi sa place dans le paysage rock contemporain. Un rock pétri de conscience, une forme de spiritualité. Elle sort son 4e album solo Stillness qui parle du besoin de se retrouver, comme un éternel combat. Car en ces temps troublés, tout nous éloigne de nous-même et tout nous disperse. Stillness est une recherche de calme et de sérénité, et aussi un cri de révolte contre tous les conditionnements, contre l’oubli et la passivité, qui sont les formes de l’abandon de soi. En première partie de soirée, Ellah A. Thaun est un wall-of-sound de pop baroque viscérale incarnée par deux musiciennes formées à la musique industrielles et trois rescapés de la scène hardcore locale.

6,20€ / 9,30€ / FNAC

Concert pop rock dans le cadre du 22ème Festival Chants d’Elles

ECFM Canteleu Parc Georges-Pierre, Canteleu



