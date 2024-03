Laetitia SADIER Makeda Marseille, samedi 18 mai 2024.

Laetitia SADIER ♫♫♫ Samedi 18 mai, 20h30 Makeda 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Laetitia SADIER s’est illustrée en tant que chanteuse des séminaux STEREOLAB, groupe majeur et adulé de la scène indie pop.

Depuis trois décennies, elle a révélé de nombreuses facettes artistiques et multiplié les collaborations (HIGH LAMAS, MOUSE ON MARS, BLUR, BROADCAST…). Sous son nom elle sort un attendu cinquième album et part en tournée avec son groupe. Ses mélodies et arrangements toujours lettrés questionnent notre rapport au monde et comment envisager sa guérison. Elle révèle une riche poésie, un univers à part sur la cartographie de la musique indépendante.

Son retour sur scène à Marseille constitue un évènement attendu pour tous les amateurs du genre !

